بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للبنى التحتية

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، في البيت الأبيض قانون خطته الضخمة للبنى التحتية التي تُعدّ أكبر مشروع استثماري من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، وذلك بعدما نالت دعم الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وتلحظ الخطة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار إصلاح جسور وطرق وتحديث شبكات جرّ المياه وبناء شبكة لشحن بطاريات السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، وتوسيع شبكة الإنترنت، وهي أكبر استثمار حكومي من نوعه منذ بناء شبكة الطرق السريعة في خمسينيات القرن الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال بايدن خلال حفل أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حضره مئات المدعوين بينهم معارضون جمهوريون «لقد استمعنا إلى خطابات لا تُعدّ ولا تحصى... لكنّنا اليوم ننجز الأمر أخيراً».