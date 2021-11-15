واشنطن «تعد» عقوبات جديدة ردا على تصرفات بيلاروسيا «غير الإنسانية»

الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها «تعد» عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا «بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي»، ردا على الاستغلال «غير الإنساني» للمهاجرين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة «سنواصل محاسبة نظام لوكاشنكو مسؤولية على هجماته المستمرة على الديموقراطية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية»، وفق «فرانس برس».

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الإثنين، أن التكتل سيفرض قريبًا عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة. وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ستطال «عددًا كبيرًا» من الأفراد والكيانات لدورهم في «تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي».

من جانبها أعلنت بولندا البدء في ديسمبر تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من العام 2022 على طول حدودها مع بيلاروسيا، حيث تتجمع حاليًا أعداد من المهاجرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين.

وقال وزير الداخلية، ماريوش كامينسكي، إن «المشروع الذي سننفذه استثمار استراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها»، بحسب «فرانس برس».

وتجمعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروسيا، اليوم الإثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون.

وقالت وزارة الدفاع على «تويتر» إن «القوات البيلاروسية ترسل أعدادًا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي»، مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.