واشنطن «تعد» عقوبات جديدة ردا على تصرفات بيلاروسيا «غير الإنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:38 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها «تعد» عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا «بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي»، ردا على الاستغلال «غير الإنساني» للمهاجرين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة «سنواصل محاسبة نظام لوكاشنكو مسؤولية على هجماته المستمرة على الديموقراطية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية»، وفق «فرانس برس».

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الإثنين، أن التكتل سيفرض قريبًا عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة. وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ستطال «عددًا كبيرًا» من الأفراد والكيانات لدورهم في «تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي».

من جانبها أعلنت بولندا البدء في ديسمبر تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من العام 2022 على طول حدودها مع بيلاروسيا، حيث تتجمع حاليًا أعداد من المهاجرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين. 

وقال وزير الداخلية، ماريوش كامينسكي، إن «المشروع الذي سننفذه استثمار استراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها»، بحسب «فرانس برس».

وتجمعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروسيا، اليوم الإثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون.

وقالت وزارة الدفاع على «تويتر» إن «القوات البيلاروسية ترسل أعدادًا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي»، مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقيا تحذر ملكة جمالها من المشاركة بـ«ملكة جمال الكون» في إسرائيل