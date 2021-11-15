بوتين يعتبر التدريبات الأميركية في البحر الأسود «استفزازا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:03 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، أن التدريبات العسكرية التي تجريها واشنطن والحلف الأطلسي في البحر الأسود هي «استفزاز»، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أورد الكرملين.

وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين تحدث خلال المكالمة عن «الطبيعة الاستفزازية للتدريبات الواسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود، التي تصعِّد التوتر بين روسيا والحلف الأطلسي»، وفق «فرانس برس».

وقال بوتين في مقابلة تم بثها، السبت الماضي، إن موسكو ترى أن التدريبات بين السفن الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود تمثّل «تحديًا خطيرًا».

وأوضح في مقابلة أجرتها معه شبكة «فيستي» الرسمية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي «يجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقًا في البحر الأسود، ولا تشارك مجموعة بحرية نافذة فحسب في هذه التدريبات، بل كذلك الطيران، بما يشمل الطيران الاستراتيجي، وهذا يشكّل تحديًا خطيرًا بالنسبة إلينا»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

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