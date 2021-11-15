الصحفي الأميركي المفرج عنه في بورما يصل إلى الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 07:38 مساء
الصحفي الأميركي داني فينستر (يسار) مع الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون على مدرج مطار نايبيداو في بورما. (أ ف ب)

وصل الصحفي الأميركي داني فينستر المفرج عنه في بورما، إلى الدوحة الإثنين في طريقه إلى الولايات المتحدة، بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن بتهمة الارهاب.

وأكد فينستر للصحفيين من على مدرج المطار بعيد خروجه من طائرة خاصة  إنه سُجن «من دون سبب»، موضحًا أنه لم يتعرض «للتجويع أو الضرب» خلال فترة سجنه، وفق «فرانس برس».

وكان من المفترض أن يمثل فينستر أمام محكمة، الثلاثاء، حيث كان يواجه احتمال عقوبة السجن المؤبد بتهمتي الإرهاب والتحريض على الفتنة.

وقبض في مايو على فينستر الذي كان يعمل في مجلة «فرونتير ميانمار» المحلية منذ عام تقريبًا، فيما كان في طريقه إلى المنزل لرؤية أسرته.

السجن 11 عامًا
وأصدرت محكمة، الأسبوع الماضي، حكمًا عليه بالسجن 11 عامًا بعدما أمضى 176 يومًا وراء القضبان، بتهم التحريض وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.

وأوضح الفريق الإعلامي للمجموعة العسكرية الحاكمة في بورما في بيان أن عفوًا صدر بحق فينستر «لأسباب إنسانية» بعد مفاوضات مع كبير الدبلوماسيين الأميركيين السابق بيل ريتشاردسون ومبعوثَين يابانيَين.

وأظهرت صور نشرها الفريق الإعلامي فينستر محاطًا بمسؤولَين عسكريَين يوقع وثيقة في العاصمة نايبيداو، حيث استقل لاحقًا طائرة لمغادرة البلاد. ورحبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه قائلة إنه «سُجن ظلمًا».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «نرحب بالإفراج عن الصحفي الأميركي داني فينستر من السجن في بورما، حيث احتجز ظلمًا لنحو ستة أشهر». وأضاف «نحن سعداء لأن داني سيعود قريبًا إلى عائلته، فيما نواصل المطالبة بالإفراج عن الآخرين الذين ما زالوا مسجونين ظلمًا في بورما».

وغرقت بورما في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير، وأنهى فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم العسكر.

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