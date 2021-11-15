بولندا تبدأ تشييد جدار على حدود بيلاروسيا في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 07:13 مساء
الجيش البولندي على الحدود البيلاروسية. (الإنترنت)

تبدأ بولندا في ديسمبر تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من العام 2022 على طول حدودها مع بيلاروسيا، حيث تتجمع حاليًا أعداد من المهاجرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين. 

وقال وزير الداخلية، ماريوش كامينسكي، إن «المشروع الذي سننفذه استثمار استراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها»، بحسب «فرانس برس».

وتجمعت حشود المهاجرين عند معبر حدودي مغلق بين بولندا وبيلاروسيا، اليوم الإثنين، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها حرس الحدود وجنود بولنديون، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع على «تويتر» إن «القوات البيلاروسية ترسل أعدادًا متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا الحدودي»، مرفقة تغريدتها بمقاطع فيديو تظهر مئات المهاجرين أمام عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.

إعادة المهاجرين العالقين 
من جانبة أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الإثنين، أن بلاده تعمل على إعادة المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، علمًا بأن معظمهم من دول الشرق الأوسط، ولا ترغب بأن تتطور الأزمة إلى «نزاع».

ونقلت وكالة «بيلتا» الرسمية عنه قوله: «العمل جارٍ بشكل نشط في هذه المنطقة لإقناع الناس. أرجوكم عودوا إلى دياركم. لكن أحدًا لا يرغب بالعودة». وأضاف: «لا نريد أي نزاع عند حدود دولتنا. هذا أمر ضار للغاية بالنسبة إلينا».

وأعلنت الناقلة الوطنية لبيلاروسيا منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان من الصعود على متن رحلاتها القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة، بعدما اتُّهمت مينسك بجلب المهاجرين سعيًا لإرسالهم إلى أوروبا.

وفي بيان موجّه لمواطني الدول الأربع نشرته «بيلافيا» على موقعها الأحد، قالت إنه لن يُسمح لهم بالصعود على متن الرحلات المتوجهة من دبي إلى بيلاروسيا «تماشيًا مع قرار السلطات المعنية في الإمارات العربية المتحدة».

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