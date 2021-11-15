قمة افتراضية بين شي وبايدن في خضم التوتر الأميركي-الصيني

صورة مركبة للرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين في يوليو 2019 والرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. (الإنترنت))

يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ الإثنين قمة افتراضية في محاولة لتخفيف التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان، ومواضيع أخرى حساسة وتجنب تطورها إلى نزاع.

هذا اللقاء الافتراضي، الثالث منذ تنصيب الرئيس الأميركي في يناير، يأتي فيما تتراكم الخلافات بين واشنطن وبكين، حيث يتمسك كل طرف بموقفه بشأن تايوان، لكن أيضًا بشأن التبادل التجاري أو حقوق الإنسان، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن المحادثات هدفها «ضمان أن المنافسة لا تقود إلى نزاع»، مضيفًا: «نريد ضمانات مشتركة لتجنب أي خطأ في الحكم وأي سوء فهم»، دون أن يوضح طبيعة هذه «الضمانات».

منعطف حساس

الاتصال المرتقب عند الساعة 19.45 بتوقيت واشنطن الإثنين، يمكن أن يستمر «لعدة ساعات» كما أضاف المصدر الأميركي. لكن كلًا من واشنطن وبكين حرصتا على التقليل من شأن التوقعات من هذه القمة.

- البيت الأبيض يؤكد عقد قمة افتراضية بين بايدن والرئيس الصيني الإثنين

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وأعلن البيت الأبيض أنه من غير المرتقب أن يؤدي الاجتماع إلى «نتائج ملموسة». واكتفى الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، بالقول، الإثنين، إن الرئيسين «سيجريان تبادلًا لوجهات النظر بشكل صريح ومعمق وكامل» حول علاقاتهما الثنائية، في وقت تمر العلاقات بين القوتين «بمنعطف حساس».

العلاقات الصينية-الأميركية

وأضاف أن بكين ترغب في العمل مع واشنطن على «إعادة العلاقات الصينية-الأميركية على الطريق الصحيح لتطور سليم ومستقر».

ولم يخفِ جو بايدن أبدًا رغبته في لقاء الرئيس الصيني شخصيًّا في وقت يعزز شي جينبينغ قبضته على النظام، وانتقد غيابه عن عدة لقاءات دولية كبرى عقدت في الآونة الأخيرة. لكن كان عليه أن يكتفي بلقاء افتراضي جديد مع شي الذي لم يغادر الصين منذ نحو عامين لأسباب صحية.

وإذا كانت اللهجة تغيرت مع وصول بايدن إلى السلطة، مقارنة مع التصرفات في عهد ترامب فإن العلاقة بين واشنطن وبكين تبقى شديدة التوتر.

تايوان

ومصير تايوان بشكل خاص يشكل مصدر التوتر الرئيسي حاليًا، مع تبادل تحذيرات السبت، بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي «عن قلقه إزاء الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المتواصلة لجمهورية الصين الشعبية ضد تايوان»، حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

من جانبه، حذر وانغ من خطورة التصرفات الأميركية التي قد تبدو داعمة لـ«استقلال تايوان»، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي لكن الصين تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، في وقت تريد الصين ترسيخ نفوذها الإقليمي.

«تصرف مستفز»

وتحدث المسؤول الكبير في البيت الأبيض عن «تصرف مستفز» من جانب الصين حيال تايوان حول عدد من المواضيع الخلافية التي يريد جو بايدن التطرق إليها بشكل «مباشر وصريح».

وهي بشكل خاص، بحسب هذا المصدر، ممارسات اقتصادية عدوانية من جانب الصين، وانتهاكات حقوق الإنسان. لكن واشنطن تؤكد أن القوتين يمكن أن تتعاونا في بعض المجالات مثل مكافحة التغير المناخي.

هذا اللقاء الافتراضي يعقد في وقت يواصل شي جينبينغ تعزيز قبضته على النظام، كما أثبت الخميس تبني الحزب الشيوعي الصيني نصًّا يشيد بالرئيس، بذريعة الاحتفال بمئوية الحزب.

ودعا الإعلان المطوّل إلى المحافظة على «الرؤية الصحيحة لتاريخ الحزب»، مشيرًا إلى أن الحزب «سطر أروع ملحمة في تاريخ الأمة الصينية على مدى آلاف السنوات».

تبادل على أعلى مستوى

وأضاف: «دعت اللجنة المركزية الحزب بأكمله والجيش بأكمله والناس من كافة المجموعات العرقية لتوحيد صفوفهم بشكل مرصوص أكثر حول اللجنة المركزية للحزب، وفي صلبها الرفيق شي جينبينغ، من أجل التطبيق الكامل لحقبة شي جينبينغ الجديدة للشيوعية بميزات صينية».

واعتبر المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن هذا الإعلان «رسخ بشكل إضافي» تركز السلطات في أيدي الرئيس الصيني، مضيفًا: «نعتقد أن هذا يؤكد بشكل إضافي ضرورة حصول تبادل على أعلى مستوى».

نشاطات عسكرية

وحوّلت الولايات المتحدة اعترافها رسميًّا من تايبيه إلى بكين العام 1979، لكن الكونغرس الأميركي اشترط على الولايات المتحدة تقديم أسلحة لتايوان تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وتحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعتراف بتايوان، لكن الجزيرة تحظى بتأييد واسع النطاق من الحزبين في الكونغرس، وزارتها مجموعة من المشرعين خلال الشهر الجاري، ما أثار غضب بكين.

وكثفت الصين نشاطاتها العسكرية قرب تايوان في السنوات الأخيرة مع اختراق عدد قياسي من الطائرات «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي» (أديز) في الجزيرة أوائل أكتوبر. وأشارت واشنطن مرارًا إلى دعمها تايوان في مواجهة ما وصفته بعدوان صيني.