واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في نيكاراغوا بعد انتخابات اعتبرتها «صورية»

دانيال أورتيغا في خطاب بماناغوا.19 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرضها عقوبات مالية على مكتب المدعي العام الفدرالي في نيكاراغوا وتسعة من كبار المسؤولين في البلاد «ردًّا على الانتخابات الصورية التي نظمها الرئيس دانيال أورتيغا ونائبته روساريو موريو».

وكان التهديد بالعقوبات يلوح في الأفق منذ انتخابات 7 نوفمبر حين حُرمت المعارضة من المشاركة بعد سجن المعارضين الرئيسيين. وتستهدف الإجراءات العقابية الأميركية خصوصًا أعضاء الحكومة والعديد من رؤساء بلديات المدن التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بالتورط في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات السلمية في العام 2018»، وفق «فرانس برس».

- نيكاراغوا: انتخابات رئاسية نتائجها محسومة لصالح الرئيس

وشهدت نيكاراغوا، الأحد، انتخابات رئاسية بدت نتائجها محسومة سلفًا لصالح الرئيس دانيال أورتيغا (76 عامًا) الذي كان واثقًا من فوزه لولاية رابعة على التوالي بعد 14 عامًا في السلطة، بعدما اعتقل كل منافسيه.

وقبل الانتخابات قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من نوفمبر في نيكاراغوا «فقدت صدقيتها بالكامل»، منددًا بمناورات «استبدادية» من جانب الرئيس دانيال أورتيغا، لإطاحة معارضيه السياسيين.

وأضاف بلينكن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الولايات المتحدة تعتبر الأعمال الاستبدادية وغير الديمقراطية الأخيرة - المستوحاة من خوف أورتيغا من هزيمة انتخابية - بمثابة الضربة القاضية لاحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراغوا». وتابع: «هذه العملية الانتخابية ونتائجها النهائية فقدت صدقيتها بالكامل».

وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الحملة القمعية التي سقط فيها أكثر من 300 قتيل من المتظاهرين المطالبين باستقالته، احتفل دانيال أورتيغا بعيد ميلاده السادس والسبعين في 11 نوفمبر، قبل بدء ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، مع زوجته روزاريو موريو كنائب للرئيس.