الولايات المتحدة ترحب بالإفراج عن صحافي أميركي في بورما

مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الولايات المتحدة الاثنين بالإفراج عن الصحافي الأميركي داني فينستر المسجون في بورما منذ مايو قائلة إنه «سُجن ظلما»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «نرحب بالإفراج عن الصحافي الأميركي دانيال فينستر من السجن في بورما حيث احتجز ظلما لنحو ستة أشهر».

وأضاف: «نحن سعيدون لأن داني سيعود قريبا إلى عائلته فيما نواصل المطالبة بالإفراج عن الآخرين الذين ما زالوا مسجونين ظلما في بورما».

وحصل الصحافي الأميركي داني فينستر «على عفو» قبل ترحيله من بورما حيث حكم عليه أخيرا بالسجن 11 عاما وكان من المقرر أن يواجه مزيدا من تهم الإرهاب والتحريض على الفتنة، كما أعلنت المجموعة العسكرية الاثنين.

وأوضح الفريق الإعلامي للمجموعة العسكرية في بيان أن عفوا صدر بحق فينستر لـ«أسباب إنسانية» بعد مفاوضات مع كبير الدبلوماسيين الأميركيين السابق بيل ريتشاردسون ومبعوثَين يابانيَين.