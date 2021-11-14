الخارجية الأميركية تطالب كوبا برفع الحظر على التظاهر

جانب من التظاهرات المعارضة للحكومة الكوبية في هافانا، 11 يوليو 2021، (ا ف ب)

حضّت الولايات المتحدة السلطات الكوبية، الأحد، على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان قبيل المسيرات المقررة الإثنين، «ندعو الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمّع بشكل سلمي واستخدام أصواتهم من دون خوف من رد الحكومة أو العنف وإبقاء خطوط الإنترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات»، وفق «فرانس برس».

ورفضت الحكومة الكوبية، الثلاثاء الماضي، طلبًا من المعارضة لتنظيم تظاهرة في 15 نوفمبر المقبل، متهمة المنظّمين بأنهم مدعومون من الولايات المتحدة ويسعون للإطاحة بالنظام، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان للحكومة نُشر على موقع «كوبا ديبيت» أن «لدى المروّجين وممثليهم من العامة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأميركية، نية واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي».

واتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيث، الأربعاء، الحكومة الأميركية بالسعي لـ«زعزعة استقرار» الجزيرة، من خلال تظاهرة للمعارضة من المقرر تنظيمها في 15 نوفمبر.

إصرار المعارضة الكوبية

وقال الوزير، أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى كوبا، «لن نسمح بأي شكل للعدوان المستمر من جانب حكومة الولايات المتحدة، ومحاولاتها المتواصلة لخلق ظروف زعزعة الاستقرار الداخلي وتعكير هدوء وأمن المواطنين بإفساد احتفالنا» بذلك اليوم، عندما تفتح البلاد مجددًا بصورة رسمية أمام السياحة الدولية، وفق «فرانس برس».

وأبقت المعارضة الكوبية على دعوتها للتظاهر في 15 نوفمبر الجاري، متحدية بذلك قرارًا أصدرته الحكومة، وقضت فيه بحظر هذه التظاهرة بدعوى أن منظميها يسعون، بدعم من الولايات المتحدة، لإطاحة النظام.