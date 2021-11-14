بلغاريا.. ثالث انتخابات خلال عام في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 06:34 مساء
عامل يعلق لافتات للمرشح للرئاسة في بلغاريا أناستاس غيردجيكوف من حزب غيرب من يمين الوسط. (أ ف ب)

يعود البلغار، الأحد، إلى مراكز الاقتراع في ثالث انتخابات تشريعية هذه السنة، ما بين السأم وأمل ضئيل في بلد يعاني بشدة عواقب وباء كوفيد-19، فيما يسجل أدنى نسبة تلقيح في الاتحاد الأوروبي.

وفُتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7.00 (5.00 ت غ) وستستمر عمليات التصويت حتى الساعة 20.00 (18.00 ت غ)، على أن تصدر بعدها أولى التقديرات، بحسب «فرانس برس».

وقالت ميلينا ستويانوفا المتقاعدة البالغة 62 عامًا السبت في شوارع العاصمة صوفيا «علينا أن نصوت جميعًا، لكن أخشى أن يكون ذلك سدى»، ملخصة التشكيك العام المخيم رغم إبداء البعض «أملهم» في «مستقبل أفضل».

«إحساس بالفوضى»
وقالت مديرة معهد «ألفا ريسيرتش» لاستطلاعات الرأي بوريانا ديميتروفا «لا يمكن ألا تكون لنا حكومة»، مشددة على ضرورة معالجة الأزمة الصحية في المقام الأول.

وتبدو الحكومة الانتقالية عاجزة بمواجهة تدهور الوضع. فالمستشفيات استنفدت قدراتها ويقضي حوالي 200 شخص يوميًا جراء الوباء في دولة البلقان التي تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم فيما لا تتعدى نسبة الملقحين بالكامل 25% من أصل 6.2 مليون نسمة.

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وأوضح تودوروف «هناك إحساس داخل المجتمع بوضع فوضوي». وينعكس الغموض بشأن المستقبل على النمو الاقتصادي، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها السنوية للبلد هذا الأسبوع.

ولفت الخبير السياسي إلى أن حزب «غيرب» المحافظ بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف «يستغل الأمر» فينشر في المدينة لافتات انتخابية تحمل شعار «ضد الفوضى». ورأى  أن هذه الرسالة و«قاعدته المحلية» التي تستند إلى «المحسوبية» يفسران على الأرجح حصوله على 24% من نوايا الأصوات متصدرًا استطلاعات الرأي.

رغبة في التغيير 
لكن بوريسوف الذي يتهمه منتقدوه بالفساد وباختلاس أموال، بات يعتبر شريكًا «غير مقبول» ومن غير المرجح أن يتمكن تشكيله من العودة إلى السلطة.

وقالت ديميتروفا إن ثمة رغبة في «التناوب»، موضحة أن «الناس يميلون بالتالي إلى التصويت لأحزاب التغيير التي يعتبرونها قادرة على تشكيل حكومة».

وفي ظل توقعات بقيام برلمان «مشرذم» من جديد مع خوض ما لا يقل عن 27 حزبًا الانتخابات، تضع استطلاعات الرأي الوجوه الجديدة التي تتباين مع المشهد السياسي البلغاري في الصدارة، وفي طليعتها بيتكوف وزميله من أيام الدراسة في جامعة هارفارد أسين فاسيليف.

وبلبل المرشحان الأربعينيان السباق بإطلاقهما في سبتمبر حركة «لنواصل التغيير» الوسطية، وهدفها «استئصال الفساد» في البلد المصنف في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات إلى اشتداد المنافسة بين حركتهما والحزب الاشتراكي بحصولهما على حوالي 16% من الأصوات.

-توقع ائتلاف «غير مستقر»
ويبدي المرشحان استعدادهما للقيام بـ«تسوية» من أجل وضع حد للأزمة السياسية غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي.

وحذرت ديميتروفا من أنهما «متحمسان للغاية» لكنهما يفتقران إلى الخبرة، متوقعة ائتلافًا «غير مستقر» على ضوء الخلافات في وجهات النظر بين أحزاب التغيير.

وبالتزامن مع الانتخابات التشريعية، تجري انتخابات رئاسية الأحد، يتصدرها الرئيس المنتهية ولايته رومين راديف، ولو أنه سيتعين عليه انتظار الدورة الثانية المقررة في 21 نوفمبر لفرض نفسه بمواجهة عميد جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف المدعوم من «غيرب».

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