بريطانيا تحمل روسيا مسؤولية إنهاء الأزمة بين بيلاروسيا وبولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 04:28 مساء
مهاجرون على حدود بولندا مع بيلاروسيا. 13 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

حضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل لحل الأزمة التي أدت إلى أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وكتبت تراس في جريدة «صنداي تلغراف» البريطانية «روسيا تتحمل مسؤولية واضحة هنا، يجب أن تضغط على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة والدخول في حوار»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونفى بوتين السبت الاتهامات الأوروبية بأن روسيا ترتب مع بيلاروسيا إرسال آلاف المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ملقيًا باللوم على السياسات الغربية في الشرق الأوسط، وقال في مقابلة مع قناة «فيستي» الرسمية بُثّت السبت «أريد أن يعرف الجميع أن لا علاقة لنا بها».

وعلق مهاجرون معظمهم أكراد في مساحة حدودية غير تابعة لأي بلد رسميا حيث أقاموا خيمًا ويشعلون الحطب للتدفئة وسط ظروف صعبة وبرد شديد، وتتحدث بيلاروسيا عن وجود نحو 2000 شخص في المخيم، بينهم امرأة حامل وأطفال. أما بولندا، فتشير إلى أن هناك ما بين 3000 و4000 مهاجر عند الحدود، فيما يصل المزيد يوميًا.

وقالت تراس إن ذلك يمثل «أحدث خطوة» للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو «لتقويض الأمن الإقليمي»، وأضافت: «إنه يستخدم مهاجرين يائسين كبيادق في محاولته لإحداث حالة من عدم الاستقرار والتشبث بالسلطة بغض النظر عن الكلفة البشرية»، وتابعت: «المملكة المتحدة لن تغض النظر عن ذلك. سنقف بجانب حلفائنا في المنطقة الذين هم على حدود الحرية».

وأرسلت بريطانيا الخميس فريقًا يضم 10 جنود لمساعدة بولندا على تعزيز حدودها، كذلك، دعت تراس الدول الأوروبية المجاورة إلى معارضة خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمتد من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، قائلة إنه سيسمح لموسكو بـ«إحكام قبضتها على الدول التي تعتمد على غازها».

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