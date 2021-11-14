الاتحاد الأوروبي يعلق على اتفاق «كوب-26» للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 12:36 صباحا
أعلام الاتحاد الأوروبي بمقره في بروكسل. (الإنترنت)

اعتبرت المفوّضية الأوروبية أنّ «ميثاق غلاسكو» الذي تبنّته 200 دولة في مؤتمر «كوب-26»، السبت، «أبقى على أهداف اتّفاق باريس حيّة، من خلال منحنا فرصة للحدّ من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئويّة». 

وقالت رئيسة المفوّضية أورسولا فون دير لايين، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أحرزنا تقدّمًا في تحقيق الأهداف الثلاثة التي حدّدناها لأنفسنا في بداية كوب-26».

وأضافت: «هذا يجعلنا واثقين من أنّه يمكننا أن نوفّر للبشريّة مكانًا آمنًا ومزدهرًا على هذا الكوكب. لكن لن يكون هناك وقت نضيعه: لا يزال هناك عمل صعب في انتظارنا».

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