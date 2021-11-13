بكين تحذر واشنطن من دعم استقلال تايوان.. وأستراليا تساند الحليف الأميركي

استعراض عسكري للجيش الصيني. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان يوم السبت، إن وزير الخارجية وانغ يي طالب نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بعدم «إرسال إشارات خاطئة» إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وتطرق الوزيران أيضًا إلى الاجتماع الافتراضي المقرر عقده بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين، بحسب «يورو نيوز».

في ذات السياق انضمت أستراليا إلى حليفها الأميركي، إذ قال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، يوم السبت، إنه «من غير المتصور» ألا تنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة إذا اتخذت واشنطن إجراءات للدفاع عن تايوان.

تغيير الوضع الراهن

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون «إجراء» لم يحدده إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.

- رئيس الأركان الأميركي: الولايات المتحدة تملك «بالتأكيد» القدرة على الدفاع عن تايوان

- تايوان: الصين قادرة على إغلاق الموانئ والمطارات التايوانية

وقال داتون لجريدة «ذا أستراليان» في مقابلة: «عدم دعمنا الولايات المتحدة في أي إجراء، إذا اختارت الولايات المتحدة اتخاذ هذا الإجراء أمر لا يمكن تصوره».

وقال الجيش الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، إنه أجرى دورية استعداد قتالي في اتجاه مضيق تايوان، بعد أن دانت وزارة الدفاع الصينية زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.