نائبة الرئيس الأميركي تضع إكليلا من الزهور أمام مقهى باريسي

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في باريس. 13 نوفمبر 2021.(أ ف ب)

وضعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، السبت، إكليلًا من الزهر الأبيض خلال إحياء فرنسا الذكرى السنوية السادسة للهجمات الإرهابية التي أوقعت 130 قتيلًا، وفي ختام زيارة لفرنسا استمرت أربعة أيام،.

وضعت هاريس باقة من الزهر أمام نصب تذكاري لتكريم ضحايا قُتلوا برصاص مسلحين خلال حفل موسيقي وفي مقاهٍ باريسية ليل الثالث عشر من نوفمبر 2015.

ويأتي إحياء ذكرى أسوأ هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بالتزامن مع محاكمة متهمين بالضلوع في المأساة التي أمر بها تنظيم الدولة الإسلامية ونفذتها خلية مؤلفة من عشرة أشخاص، وكانت المحاكمة التي تعد الأكبر في تاريخ القضاء الفرنسي المعاصر، بدأت في سبتمبر ومن المتوقع أن تستمر حتى مايو 2022.

يواجه 20 متهمًا أحكامًا تصل إلى الحبس مدى الحياة في حال الإدانة، وبينهم المهاجم الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة صلاح عبد السلام، وهو فرنسي-مغربي قبض عليه في بروكسل. ومن أصل المتهمين العشرين يحاكم ستة غيابيًّا، وكانت مراسم إحياء الذكرى أُلغيت العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19».

بعد ستة أعوام على اعتداءات 13 نوفمبر، أحيت سلطات باريس وسان دوني في ضاحية العاصمة الفرنسية، السبت هذه الذكرى، في وقت تثير المحاكمة التاريخية الجارية حاليًا مشاعر الضحايا، وترسم ذاكرة جماعية لهذه الاعتداءات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، رفقة رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، جولته لإحياء الذكرى بوضع إكليل من الزهور ثم الوقوف دقيقة صمتًا أمام ملعب «دو فرانس»، قبل التوجه إلى الباحات الخارجية للمقاهي وقاعة باتاكلان للعروض الموسيقية في باريس، حيث قتلت مجموعة بقيادة تنظيم «داعش» 130 شخصًا، وأصابت أكثر من 350 آخرين بجروح العام 2015، مثيرةً الرعب في البلاد.