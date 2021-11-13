فرنسا تحيي ذكرى اعتداءات 13 نوفمبر في خضم محاكمة المتهمين

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ورئيس بلدية باريس آن إيدالغو أثناء مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 13 نوفمبر 13 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

بعد ستة أعوام على اعتداءات 13 نوفمبر، أحيت سلطات باريس وسان دوني في ضاحية العاصمة الفرنسية، السبت هذه الذكرى، في وقت تثير المحاكمة التاريخية الجارية حاليًا مشاعر الضحايا، وترسم ذاكرة جماعية لهذه الاعتداءات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، رفقة رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، جولته لإحياء الذكرى بوضع إكليل من الزهور ثم الوقوف دقيقة صمتًا أمام ملعب «دو فرانس»، قبل التوجه إلى الباحات الخارجية للمقاهي وقاعة باتاكلان للعروض الموسيقية في باريس، حيث قتلت مجموعة بقيادة تنظيم «داعش» 130 شخصًا، وأصابت أكثر من 350 آخرين بجروح العام 2015، مثيرةً الرعب في البلاد.

مراسم التكريم تنتهي بالوقوف دقيقة صمتًا

تنتهي مراسم التكريم مساءً بالوقوف دقيقة صمتًا قبيل بدء مباراة «فرنسا - كازاخستان» لكرة القدم في ملعب «دو فرانس»، وأمام الباتاكلان، استمع الناجون وأقرباء الضحايا بتأثر شديد لتلاوة أسماء 90 شخصًا قُتلوا في القاعة، وبعد إحياء الذكرى دون حضور شعبي العام 2020 بسبب وباء «كوفيد-19»، تبدو المراسم هذا العام مهمة أكثر من أي وقت مضى، لأنها تجري بالتزامن مع محاكمة تاريخية تعيد منذ سبتمبر إحياء تفاصيل الاعتداء الإرهابي الأكثر دموية الذي شهدته فرنسا على الإطلاق.

وقال الناجي برونو بونسي، من أمام الباتاكلان، «العام الماضي، مُنعنا من القدوم وعشنا جميعًا (الذكرى) بشكل سيئ جدًا. هذا العام، هناك حاجة حقيقية للالتقاء تعززها المحاكمة»، مضيفًا: «أقمنا روابط حقيقية بفضل هذه المحاكمة، في المراسم السابقة، كنا نلتقي من بعيد دون التجرؤ على التحدث، كان هناك خجل حقيقي. الوقوف أمام المحكمة غيَّر كل شيء».

بعد الإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات مطلع أكتوبر، لا يزال الرجل الأربعيني يحضر الجلسات. وعلق: «من المستحيل بالنسبة إلي أن أتوقف عن ذلك، نتحدث عن أرواحنا في هذه القاعة، ومن المهم أن نأتي لدعم الآخرين ومحاولة إنهاء هذه القضية»، وعلى مدى شهر، كشفت شهادات الضحايا وأقربائهم الندوب التي لا تُمحى وحجم الأضرار النفسية التي تسببت بها هذه الاعتداءات بالنسبة للكثير من الضحايا.

استكمال ما تبقى من المحاكمة

ورأى برونو أن لاستكمال ما تبقى من المحاكمة التي يُفترض أن تستمر حتى أواخر مايو، «يشعر الناس بوجوب أن يدعموا بعضهم بعضًا»، هذا العام، سجلت جمعيته نحو مئة مشارك إضافي في مراسم إحياء الذكرى التي تنظمها رئاسة البلدية في الدائرة الحادية عشرة، الحي الباريسي الذي شهد الاعتداءات.

وأكد رئيس جمعية أخرى للضحايا «13أونز15 أخوة-حقيقة» فيليب دوبيرون أن «المحاكمة عززت، على الأرجح، الحاجة إلى أن نكون معًا»، وأضاف: «في قاعة الجلسات، حصل تبادل نظرات وكانت الأيدي ممدودة، شعرنا بتضامن كبير»، وأحصت جمعيته أيضًا عدد مسجلين أكبر من المعتاد لمأدبة غداء ستُقام بعد المراسم الرسمية لإحياء الذكرى.

وقال المؤرخ دينيس بيشانسكي إن «إحياء الذكرى يشكل علامة على السرد الكبير المشترك (للوقائع) الذي يتم صوغه حاليًا خلال المحاكمة»، وبيشانسكي هو المسؤول المشارك في «برنامج 13-نوفمبر»، وهو مشروع بحث واسع النطاق يدرس تطور ذاكرة الاعتداءات على مدى عشر سنوات، وأضاف أن الجلسات ونقلها في الصحافة «تؤثر على الذاكرة الجماعية للفرنسيين»، وسمحت بـ«استكمال الأحجية بقطع لم نكن نعرفها بعد».

تُظهر أبحاثه التي يجريها لدى عينة ممثِلة عن الشعب الفرنسي، أنه أبعد من مجزرة الباتاكلان سمحت المحاكمة خصوصًا بـ«إعادة إظهار مواقع اعتداءات 13 نوفمبر في مجملها»، بفضل شهادات ضحايا «ستاد دو فرانس» والباحات الخارجية للمقاهي، التي كان يميل الرأي العام تدريجيًّا إلى نسيانها، وبعد ستة أعوام من الاعتداءات، لا يزال التهديد الإرهابي مرتفعًا جدًّا في فرنسا، لكنه يتخذ حاليًا أشكالًا أخرى. وهذا ما أظهره مقتل الموظفة في الشرطة ستيفاني مونفيرميه في أبريل في رامبوييه قرب باريس، أو قطع رأس المدرس سامويل باتي في أكتوبر 2020، من هنا، بات التهديد الإرهابي يأتي من جانب مهاجمين أكثر «استقلالية» ليسوا مرتبطين بشكل وثيق بجماعات إسلامية متطرفة كذلك لم تعد الأخيرة تعلن بشكل تلقائي مسؤوليتها عن أفعالهم.