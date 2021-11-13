العثور على جثة شاب سوري على الحدود البيلاورسية - البولندية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 02:33 مساء
معسكر إكس راي في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا. (أ ف ب)

عُثِر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية - البولندية، بحسب ما أعلنت السبت الشرطة البولندية.

وقالت شرطة منطقة بودلاكيا (شرق بولندا) في بيان «عُثِر على جثة شاب من الجنسية السورية أمس في الغابة قرب فولكا تيريشوسكا»، موضحة أنه «لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور»، وفق «فرانس برس». 

حصيلة الوفيات 
وارتفعت حصيلة الوفيات في أزمة المهاجرين على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا  إلى 11، بحسب تقديرات وسائل إعلامية.

من جهة أخرى، أبلغت الشرطة عن محاولة جديدة ليلًا لعبور الحدود بالقوة من قبل «مئة شخص» في المنطقة نفسها. وقالت «على مرأى من الشرطة والجنود، فرّ الناس على الجانب البيلاروسي إلى الغابة».

-  وزير دفاع بيلاروس يتوعد بـ«رد قاس» على أي هجمات
-  بايدن يعرب عن قلقه بشأن الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

في الوقت نفسه، تحدَّث حرس الحدود البولنديون عن تورط قوات بيلاروسية في تدمير أسلاك شائكة. وقال حرس الحدود في تغريدة على تويتر: «في الليل، حاول جنود بيلاروسيون تدمير السياج الحدودي الموقت. كانوا يزيلون أعمدة ويزيلون أسلاكًا شائكة باستخدام عربة خدمة». 

 القوات البيلاروسية 
وأضاف أن «القوات البولندية لم تكن قادرة على الرؤية بسبب أشعة الليزر وأضواء قوية». كما اتهمت شرطة الحدود القوات البيلاروسية بـ«تزويد الأجانب بالغاز المسيل للدموع».

وعبر - أو حاول أن يعبر - آلاف المهاجرين، معظمهم من أفريقيا ومن الشرق الأدنى، الحدود البيلاروسية خلال الأشهر الأخيرة للدخول إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير هذا الأمر ردًا على عقوبات غربية طاولت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الفائت بعد قمعه العنيف لمعارضيه.

وأفاد مهاجرون بأن القوات البيلاروسية أجبرتهم على عبور الحدود بالقوة، إلّا أن حرس الحدود البولندية صدّوهم، ما جعلهم عالقين على الحدود في ظلّ أحوال جوية مضطربة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
أسترالي يستخدم سكين جيب للإفلات من فكي تمساح
منوعات
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020