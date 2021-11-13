العثور على جثة شاب سوري على الحدود البيلاورسية - البولندية

معسكر إكس راي في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا. (أ ف ب)

عُثِر على جثة شاب سوري قرب الحدود البيلاروسية - البولندية، بحسب ما أعلنت السبت الشرطة البولندية.

وقالت شرطة منطقة بودلاكيا (شرق بولندا) في بيان «عُثِر على جثة شاب من الجنسية السورية أمس في الغابة قرب فولكا تيريشوسكا»، موضحة أنه «لم تُحدّد أسباب الوفاة على الفور»، وفق «فرانس برس».

حصيلة الوفيات

وارتفعت حصيلة الوفيات في أزمة المهاجرين على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا إلى 11، بحسب تقديرات وسائل إعلامية.

من جهة أخرى، أبلغت الشرطة عن محاولة جديدة ليلًا لعبور الحدود بالقوة من قبل «مئة شخص» في المنطقة نفسها. وقالت «على مرأى من الشرطة والجنود، فرّ الناس على الجانب البيلاروسي إلى الغابة».

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في الوقت نفسه، تحدَّث حرس الحدود البولنديون عن تورط قوات بيلاروسية في تدمير أسلاك شائكة. وقال حرس الحدود في تغريدة على تويتر: «في الليل، حاول جنود بيلاروسيون تدمير السياج الحدودي الموقت. كانوا يزيلون أعمدة ويزيلون أسلاكًا شائكة باستخدام عربة خدمة».

القوات البيلاروسية

وأضاف أن «القوات البولندية لم تكن قادرة على الرؤية بسبب أشعة الليزر وأضواء قوية». كما اتهمت شرطة الحدود القوات البيلاروسية بـ«تزويد الأجانب بالغاز المسيل للدموع».

وعبر - أو حاول أن يعبر - آلاف المهاجرين، معظمهم من أفريقيا ومن الشرق الأدنى، الحدود البيلاروسية خلال الأشهر الأخيرة للدخول إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير هذا الأمر ردًا على عقوبات غربية طاولت نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الفائت بعد قمعه العنيف لمعارضيه.

وأفاد مهاجرون بأن القوات البيلاروسية أجبرتهم على عبور الحدود بالقوة، إلّا أن حرس الحدود البولندية صدّوهم، ما جعلهم عالقين على الحدود في ظلّ أحوال جوية مضطربة.