بوتين: التدريبات العسكرية بين واشنطن و«الناتو» تمثل «تحديا خطيرا»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تم بثها اليوم السبت إن موسكو ترى أن التدريبات بين السفن الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود تمثّل «تحديا خطيرا».

وأوضح في مقابلة أجرتها معه شبكة «فيستي» الرسمية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي «يجرون تدريبات لم تكن مقررة مسبقا في البحر الأسود، ولا تشارك مجموعة بحرية نافذة فحسب في هذه التدريبات بل كذلك الطيران، بما يشمل الطيران الاستراتيجي، وهذا يشكّل ذلك تحديا خطيرا بالنسبة إلينا»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».