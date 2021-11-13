بطلب أميركي.. احتجاز مواطن روسي في هولندا

مقر وزارة العدل الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، التعليق على احتجاز المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، في هولندا بطلب من واشنطن.

وقالت الناطقة باسم الوزارة، نيكول نافاس أوكسمان: «نرفض التعليق، وشكرًا»؛ فيما ذكر أركادي بوخ، محامي المواطن الروسي المحتجز أن احتجاز دوبنيكوف تم بسبب اتهامه بتبييض الأموال لصالح المجرمين الإلكترونيين، حسب «روسيا اليوم».

- «العدل الأميركية» تتهم قراصنة كوريين شماليين بمحاولة سرقة 1,3 مليار دولار

احتمال تعرض المواطن الروسي لعقوبة أميركية تصل إلى 20 عاما

وأوضح أن دفاع الروسي المحتجز يعارض تسليمه إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أنه لا يستبعد أن تتم الموافقة على ذلك، منبها بأن موكله قد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا، إذا جرت إدانته.

واعتبر أن موكله «لم يعرف من أين جاءت هذه النقود»، وأنه كان يعمل وفق القانون الروسي.

وقالت جريدة «وول ستريت جورنال» في وقت سابق إن احتجاز دوبنيكوف في أمستردام بطلب من وزارة العدل، مضيفة أن السلطات الأميركية تتهم المواطن الروسي بتبييض الأموال لصالح مجموعة المجرمين الإلكترونيين التي أطلق عليها اسم «Ryuk» وتلقيه مكافأة بقيمة 400 ألف دولار في شكل بيتكوين.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تقف مجموعة المجرمين وراء سلسلة من الهجمات باستخدام فيروسات خاصة على نظام الصحة الأميركي في عام 2020، مؤكدة وجود مزاعم بأن المجموعة حصلت على ملايين الدولارات من ضحايا هجماتها.