أعضاء مجلس الأمن الغربيون يتهمون بيلاروس بـ«استغلال منظم» لأزمة المهاجرين

اتهمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الخميس، بيلاروس بممارسة «استغلال منظّم للبشر» على حدودها مع بولندا بهدف «زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقالت الدول الستّ الأعضاء (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإستونيا وإيرلندا)، في بيان مشترك أصدرته في ختام جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس إنّ بيلاروس ترمي أيضاً من وراء ما تقوم به على صعيد هذه الأزمة إلى «زعزعة استقرار الدول المجاورة» و«صرف الانتباه عن انتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان».

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واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأربعاء، أن أزمة المهاجرين غير المسبوقة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا «غير مقبولة»، مؤكدة ضرورة ألا يقضي اللاجئون ليلة أخرى عالقين بين البلدين. وقالت باشليه في بيان: «أطالب الدول المعنية باتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحل هذا الوضع غير المقبول».

واتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، بيلاروسيا بممارسة «إرهاب دولة» في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.