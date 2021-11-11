إيران: الطائرات المسيرة «شوكة في عين أعدائنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 04:06 مساء
إطلاق صاروخ بالستي من منصة تحت الأرض في إيران خلال مناورات عسكرية، (أرشيفية: أ ف ب)

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الخميس، إن الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تثير قلق دول أبرزها الولايات المتحدة، «باتت شوكة في عين أعداء الجمهورية الإسلامية».

وأضاف حاجي زادة: «اليوم، يقول أعداؤنا إن علينا التفاوض بشأن الصواريخ، والطائرات المسيّرة التي أصبحت شوكة في أعينهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

إيران تتباهي بقدراتها العسكرية
واعتبر أن سعي دول غربية للحد من هذه القدرات «يظهر قوتنا»، مشددا على أن طهران ليست في حاجة للحديث عن قدراتها «لأن العدو يتحدث بما يكفي عن القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران».

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وجاءت تصريحات حاجي زادة على هامش إحياء ذكرى مقتل العميد حسن طهراني مقدّم في انفجار بمعسكر للحرس قرب طهران في 12 نوفمبر 2011. وينسب إلى طهراني الدور الأبرز في تطوير الصواريخ الإيرانية.

هل تهدد طهران الشرق الأوسط؟
وفي حين تؤكد طهران أن برامجها العسكرية هي ذات أهداف دفاعية، يثير البرنامج الصاروخي قلق دول عدة في مقدمتها السعودية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

 وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي إلى زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، كما اتهمتاها باستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف القوات الأميركية في المنطقة والملاحة الدولية في مياه الخليج.

وأعلنت واشنطن في أواخر أكتوبر الماضي، فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، مشيرة الى أن الحرس الثوري زوّد مجموعات مقرّبة منه في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، بطائرات من هذا النوع.

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