واشنطن تحذر موسكو من تكرار «سيناريو 2014» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 10:23 صباحا
جندي أوكراني في موقع على خطة الجبهة قرب أفديفكا بمنطقة دونيتسك، 5 أبريل 2021. (أ ف ب)

طلبت واشنطن، الأربعاء، من موسكو «توضيحًا» بشأن تحرّكات «غير اعتيادية» للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، محذّرة روسيا من تكرار «الخطأ الفادح» الذي ارتكبته في 2014 وأشعل حربًا في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جون كيربي: «ندعو روسيا لتوضيح نواياها بشأن النشاط العسكري غير الاعتيادي في روسيا قرب الحدود الأوكرانية»، مؤكّدًا أن ما يُثير الريبة بشأن هذه التحركات العسكرية الروسية هو «حجمها» و«نطاقها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، في واشنطن: «ليس لدينا وضوح بشأن نوايا موسكو لكنّنا نعرف استراتيجيتها»، 

وأضاف: «نخشى أن ترتكب روسيا خطأً فادحًا بأن تحاول تكرار ما فعلته في 2014 عندما حشدت قواتها على طول الحدود ودخلت أراضي أوكرانية ذات سيادة، مدّعية كذبًا أنّها تعرّضت للاستفزاز».

وأوضح بلينكن أن الاستراتيجية التي اتّبعها الروس في أوكرانيا في الماضي هي «القيام باستفزازات لتنفيذ ما خطّطوا له منذ البداية»، وحذر من أنّه «إذا كانت هناك استفزازات اليوم، فهي تأتي من روسيا، مع هذه التحرّكات للقوات التي نراها على طول الحدود الأوكرانية».

وشدّد على أنّ الولايات المتّحدة تتابع هذه التحركات العسكرية «من كثب» وبالتشاور مع حلفائها، منوّهًا بـ«ضبط النفس الملحوظ» الذي أظهرته كييف في هذا الصدد. وكرَّر الوزير الأميركي لنظيره الأوكراني دعم الولايات المتحدة «الثابت» لـ«سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها».

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من جهته، دعا «بنتاغون» موسكو إلى «احترام اتفاقيات مينسك» التي تنصّ خصوصًا على نزع السلاح من الحدود الروسية - الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية في نهاية أكتوبر، بوجود تحرّكات للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، في تطوّر اكتفى «بنتاغون» يومها بالتعليق عليه بالقول إنه «يراقب الحدود من كثب»، دون تفاصيل. 

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بلينكن، رحّب وزير الخارجية الأوكراني بهذا الدعم الأميركي لأنّ «أفضل طريقة لكي يكون هناك ردع في مواجهة عدوانية روسيا» هي «بأن نظهر للكرملين بوضوح أنّ أوكرانيا قوية، وبأنّ لديها أيضًا حلفاء أقوياء لن يتركوها لوحدها في مواجهة عدوانية موسكو المتزايدة باستمرار».

ونفت كييف في بداية نوفمبر أي تحرّكات عسكرية روسية غير عادية. ويومها أكّد الجيش الأوكراني أنّ التحرّكات العسكرية الروسية التي أفيد عنها هي «نقل للقوات بعد تدريبات»، واضعًا إشاعة أنباء عن تعزيزات للجيش الروسي قرب الحدود الأوكرانية في إطار حرب «نفسية» محتملة ضدّ كييف.

ومنذ 2014 تشهد دونباس، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حربًا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص. وبعد هدنة تمّ التوصل إليها في النصف الثاني من 2020، تجدّدت في مطلع العام الاشتباكات المتقطّعة بين قوات كييف والانفصاليين المتّهمة روسيا بدعمهم عسكريًا وماليًا، وهو ما تنفيه الأخيرة.

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