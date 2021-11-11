تعويض 600 مليون دولار لضحايا فضيحة صحية بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 09:27 صباحا
محطة تكرير المياه في فلينت في ميشيغان، 14 سبتمبر 2016. (أ ف ب)

أصدرت محكمة أميركية، الأربعاء، الموافقة النهائية على دفع أكثر من 600 مليون دولار لضحايا تسمّم بالرصاص من مياه الشرب في مدينة فلينت في فضيحة صحية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت القاضية في محكمة في ميشيغان جوديث ليفي، خلال تلاوتها القرار: «يمثّل الاتفاق الذي توصلنا إليه نجاحًا رائعًا لأسباب عديدة منها وضعه مخططًا وجدولًا زمنيًا للتعويضات المناسبة لكلّ شخص مخوّل للحصول عليها»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وكُشف عن الاتفاق الذي ينصّ على تعويض الضحايا بمبلغ 626 مليون دولار - ستدفع جزءًا كبيرًا منها ولاية ميشيغان - في أغسطس 2020 بعد مفاوضات صعبة استمّرت 18 شهرًا.

وهذه المبالغ موجّهة بشكل خاص إلى أطفال المدينة الصناعية سابقًا، حسب الوثيقة القضائية، بعد أن أصبحت المدينة رمزًا لعدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة، إضافة إلى البالغين القادرين على تقديم براهين على أمراض مرتبطة بتسممهم بالرصاص.

ونجمت المأساة عن قرار حاكم ميشيغان الجمهوري في ذلك الوقت بتغيير مصدر إمدادات المياه في المدينة العام 2014 بهدف التوفير.

وتسمم عديد سكان فلينت بالرصاص؛ لأن المياه الحمضية الملوثة من النهر المحلي - والمفضّلة على المياه النقية من بحيرة هورون المجاورة - أدت إلى تآكل أنابيب نظام توزيع المياه في المدينة. وكان بين 18 ألف و20 ألف طفل يعيشون في فلينت في فترة التلوث هذه.

ويهدّد التسمم بالرصاص صحة آلاف الأطفال في فلينت بعواقب صحية وخيمة لعقود. وتُوفي 12 شخصًا على الأقلّ من مرض  ليجيونير وهو عدوى سببها التلوث الأولي للمياه.

ويعتبر كثيرون أن تلوث المياه في فلينت يُمثّل «عنصرية بيئية» مستمرّة في الولايات المتحدة. ويشكل السود 57% من سكان فلينت البالغ عددهم مئة ألف نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر.

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