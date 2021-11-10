بلينكن يأمل في أن تكون هناك فرصة لوقف الحرب في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 10:10 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو إلى نتيجة لوقف الحرب في إثيوبيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: «في ضوء العمل المهمّ الذي ينخرط فيه أوباسانجو -- الجهود التي نشارك فيها نحن وآخرون -- نأمل أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل».

وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، الجمعة، بينها «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو»، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد.

- الأمم المتحدة تتهم إثيوبيا بـ«احتجاز» 72 سائقا تابعين لبرنامج الأغذية العالمي

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا. وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

هيمنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عامًا، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ«المجلس العسكري الإداري الموقت» في 1991.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
وفاة الكاتب والصحفي محمد السنوسي الغزالي
ثقافة وفن
بيان منسوب لأمراء «بركان الغضب» يرفض قوانين الانتخابات ويضع شرطا لإجراء ...
ليبيا
بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ آلاف أكشاك الهاتف في بريطانيا من الزوال