بلينكن يأمل في أن تكون هناك فرصة لوقف الحرب في إثيوبيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الممثل الأعلى للاتّحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو إلى نتيجة لوقف الحرب في إثيوبيا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: «في ضوء العمل المهمّ الذي ينخرط فيه أوباسانجو -- الجهود التي نشارك فيها نحن وآخرون -- نأمل أن تكون لا تزال هناك فرصة للتراجع والانتقال إلى وضع أفضل».

وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، الجمعة، بينها «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو»، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد.

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ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا. وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

هيمنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عامًا، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ«المجلس العسكري الإداري الموقت» في 1991.