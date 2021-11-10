ماكرون وكامالا هاريس يشددان على الأهمية «البالغة» للتعاون الفرنسي-الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 09:26 مساء
صورة مركبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار)، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. (الإنترنت)

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الأربعاء، على الأهمية «البالغة» للتعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في مستهل «حقبة جديدة» من العلاقات بين البلدين بعد شهرين على اندلاع أزمة بينهما.

وقال الرئيس الفرنسي لدى استقباله هاريس التي تجري زيارة إلى فرنسا تستمر خمسة أيام: «نحن متفقون على القول إننا نبدأ حقبة جديدة، وعلى الأهمية البالغة للتعاون» بين بلدينا، وذلك بعد شهرين على أزمة بين البلدين اندلعت على خلفية تشكيل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحالفًا جديدًا أفضى إلى إلغاء كانبيرا صفقة شراء غواصات فرنسية، وفق «فرانس برس».

ضربة إلى باريس 
وفي منتصف سبتمبر، وجهت الولايات المتحدة وأستراليا ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان موعودًا أساسًا لفرنسا.

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وقبل كامالا هاريس، زار باريس كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان؛ لتهدئة غضب فرنسا. كما التقى الرئيس جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما قبل عشرة أيام.

الأمن الأوروبي 
وستبحث نائبة الرئيس الأميركي بدورها مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه «الأمن الأوروبي وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والوضع الصحي على المستوى العالمي» بين مواضيع أخرى، بحسب البيت الأبيض.

وسيكون تعزيز التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في المجال الفضائي أيضًا على جدول أعمال المباحثات، بحسب بيان مشترك بين البلدين.

وفي 11 نوفمبر، ستشارك كامالا هاريس في احتفالات هدنة 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى. ثم تزور منتدى باريس للسلام. وتغادر فرنسا السبت 13 نوفمبر.

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