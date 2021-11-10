الصين تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لـ«تعزيز التحرك حيال المناخ»

العبم الصيني. (الإنترنت)

توصلت الصين والولايات المتحدة إلى «إعلان مشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ»، بحسب ما أعلن الموفد الصيني من أجل المناخ شي شينهوا الأربعاء في غلاسكو حيث ينعقد مؤتمر كوب26.

وقال المسؤول الصيني للصحفيين خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ «يقر الطرفان بالفارق القائم بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريس، وبالتالي سنعمل معا على تعزيز التحرك حيال المناخ»، بحسب «فرانس برس».

مسودة البيان الختامي

وحضَّت مسودة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ، الأربعاء، على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

وبعد عشرة أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعا النص الدول إلى «إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها» بحلول نهاية العام المقبل.

تقدم بطيئ

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أن قمة الأمم المتحدة حول المناخ حققت تقدمًا نحو إبطاء وتيرة التغير المناخي، لكنه أشار إلى أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى «دفع قوي».

وقال جونسون في مؤتمر صحفي أثناء مؤتمر الأطراف «كوب26» المنعقد في غلاسكو، الذي تختتم أعماله الجمعة، «لقد حققنا تقدمًا»، إلا أنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ يتطلب «دفعًا قويًّا».