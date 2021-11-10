جونسون: التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ يحتاج إلى «دفع قوي»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: فرانس برس)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أن قمة الأمم المتحدة حول المناخ حققت تقدمًا نحو إبطاء وتيرة التغير المناخي، لكنه أشار إلى أن التوصل لاتفاق يحتاج إلى «دفع قوي».

وقال جونسون في مؤتمر صحفي أثناء مؤتمر الأطراف «كوب26» المنعقد في غلاسكو، الذي تختتم أعماله الجمعة، «لقد حققنا تقدمًا»، إلا أنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ يتطلب «دفعًا قويًّا»، وفق «فرانس برس».

وحضت مسوَّدة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ، الأربعاء، على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

وبعد عشرة أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعا النص الدول إلى «إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها» بحلول نهاية العام المقبل.