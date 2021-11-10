اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أزمة المهاجرين على الحدود البولندية - البيلاروسية

مهاجرون على الحدود الروسية البولندية. (الإنترنت)

طلبت إستونيا وفرنسا وإيرلندا اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يُفترض أن يعقد بعد ظهر الخميس، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد خلف أبواب مغلقة، في وقت لا تزال التوترات تتصاعد بين بولندا وبيلاروسيا المدعومة من روسيا، التي اتهمتها وارسو الأربعاء بممارسة «إرهاب الدولة»، بحسب «فرانس برس».

أزمة المهاجرين غير المسبوقة

واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الأربعاء، أن أزمة المهاجرين غير المسبوقة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا «غير مقبولة»، مؤكدة ضرورة ألا يقضي اللاجئون ليلة أخرى عالقين بين البلدين. وقالت باشليه في بيان: «أطالب الدول المعنية باتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد وحل هذا الوضع غير المقبول».

واتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، بيلاروسيا بممارسة «إرهاب دولة» في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

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وقال للصحفيين في وارسو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، «ما نواجهه هنا ويجب أن نكون واضحين هو إرهاب دولة»، مضيفًا أنه يعتقد أن ذلك هو «انتقام صامت» من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بسبب دعم بولندا للمعارضة، وفق «فرانس برس».

تأجيج التوتر

ويحتشد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مهاجر، معظمهم من أكراد الشرق الأوسط، منذ أيام في منطقة غابات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في درجات حرارة متدنية ويواجهون قوات بولندية كبيرة تتصدى لهم.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقامًا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وذهبت بولندا أبعد من ذلك بتحميلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسي لمينسك مسؤولية الأزمة. لكن الكرملين نفى الاتهامات ووصفها بأنها «غير مسؤولة، وغير مقبولة».