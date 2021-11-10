كوبا تتهم واشنطن بالسعي لـ«زعزعة استقرارها» من خلال تظاهرة للمعارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 07:51 مساء
جانب من التظاهرات المعارضة للحكومة الكوبية في هافانا، 11 يوليو 2021، (ا ف ب)

اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيث، الأربعاء، الحكومة الأميركية بالسعي لـ«زعزعة استقرار» الجزيرة، من خلال تظاهرة للمعارضة من المقرر تنظيمها في 15 نوفمبر.

وقال الوزير، أمام السلك الدبلوماسي المعتمد لدى كوبا، «لن نسمح بأي شكل للعدوان المستمر من جانب حكومة الولايات المتحدة، ومحاولاتها المتواصلة  لخلق ظروف زعزعة الاستقرار الداخلي وتعكير هدوء وأمن المواطنين بإفساد احتفالنا» بذلك اليوم، عندما تفتح البلاد مجددًا بصورة رسمية أمام السياحة الدولية، وفق «فرانس برس».

إصرار المعارضة الكوبية
وأبقت المعارضة الكوبية على دعوتها للتظاهر في 15 نوفمبر الجاري، متحدية بذلك قرارًا أصدرته الحكومة، وقضت فيه بحظر هذه التظاهرة بدعوى أن منظميها يسعون، بدعم من الولايات المتحدة، لإطاحة النظام.

وفي منشور على صفحتها في موقع «فيسبوك» أكدت «آرتشيبييلاغو» (أرخبيل)، مجموعة النقاش السياسي التي كانت أول من دعا لهذه التظاهرة، الأسبوع الماضي، أنه «في 15 نوفمبر، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «رد النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والأضاليل»، و«يمثل جريمة»، مؤكدة أنه «في مواجهة الاستبداد سنرد بالمدنية، بمزيد المدنية».

وأتى موقف المعارضة بُعيد ساعات من إعلان الحكومة أنها رفضت طلب المعارضة الترخيص لهذه التظاهرة، معللة قرارها بأن منظمي التحرك الاحتجاجي لديهم صلات بواشنطن ويسعون لإطاحة النظام.

استفزاز
وقالت الحكومة في بيان نشر على موقع «كوبا ديبيت» إن «لدى المروجين وممثليهم من العامة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمات تخريبية أو وكالات تمولها الحكومة الأميركية، نية واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي».

ووصف البيان التظاهرات التي دعت المعارضة لتنظيمها بشكل متزامن «ضد العنف» و«من أجل التغيير» في ست من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا، وفي العاصمة هافانا، بأنها «استفزاز».

وقالت الحكومة الشيوعية إن «الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية»، مضيفة أن الدستور الجديد الذي تم تبنيه في العام 2019 ينص على أن النظام الاشتراكي الحالي «غير قابل للإلغاء».

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