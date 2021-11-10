واشنطن تدعو بورما إلى الإفراج «فورا» عن صحفي أميركي متهم بالإرهاب

متظاهرون يرفعون تحية بثلاثة أصابع في تظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في بورما، وذلك في مدينة نايبيداو. (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، بورما إلى الإفراج «فورًا» عن الصحفي الأميركي داني فنستر الذي اعتُقل في مايو وبات يواجه عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بالإرهاب والعصيان.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن «إبقاءه قيد الاعتقال غير مقبول. الصحافة ليست جريمة»، بحسب «فرانس برس».

وجَّهت السلطات البورمية إلى الصحفي الأميركي داني فنستر الموقوف منذ بضعة أشهر، تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان. وقال وكيل الدفاع عنه لوكالة «فرانس برس» إن العقوبة على هاتين التهمتين تصل إلى السجن المؤبّد.

وأوضح المحامي ثان زاو أونغ أنّ موكّله الذي أُوقف في مايو الماضي خلال محاولته مغادرة البلاد، وُجِّهت إليه «تهمتان بموجب المادة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 124 (أ) من قانون العقوبات».