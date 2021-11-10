بولندا تتهم بيلاروسيا بممارسة «إرهاب دولة» في أزمة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 03:11 مساء

اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، بيلاروسيا بممارسة «إرهاب دولة» في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال للصحفيين في وارسو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «ما نواجهه هنا ويجب أن نكون واضحين هو إرهاب دولة»، مضيفًا أنه يعتقد أن ذلك هو «انتقام صامت» من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بسبب دعم بولندا للمعارضة، وفق «فرانس برس».

ويحتشد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مهاجر معظمهم من أكراد الشرق الأوسط منذ أيام في منطقة غابات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في درجات حرارة متدنية ويواجهون قوات بولندية كبيرة تتصدى لهم، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقامًا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. وذهبت بولندا أبعد من ذلك بتحميلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسي لمينسك مسؤولية عن الأزمة. لكن الكرملين نفى الاتهامات ووصفها بأنها «غير مسؤولة وغير مقبولة».

اعتقال 50 مهاجرًا من بيلاروسيا
تحدثت السلطات البولندية، الأربعاء، عن زيادة في محاولات عبور الحدود، وأشارت إلى أن بعضها نجح دون أن تحدد العدد. وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية في بودلاسكي توماش كروبا، لوكالة «فرانس برس»، إن أكثر من 50 مهاجرًا عبروا الحدود، اعتقلوا ويجري البحث عن آخرين.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، للإذاعة إن «الوضع ليس هادئًا»، وأضاف أن مجموعة كبيرة حاولت عبور الحدود، الإثنين، لكن الأربعاء، تقوم مجموعات صغيرة عدة «بمهاجمة الحدود البولندية في أماكن عدة في وقت واحد»، وأشار إلى أن «حوالي 15 ألف جندي» يحمون الحدود البولندية.

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