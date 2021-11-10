بولندا تتهم روسيا وبيلاروسيا بـ«تنظيم» أزمة الهجرة

صورة جوية من مقطع فيديو وزعتها وزارة الدفاع البولندية تظهر مهاجرين وعناصر أمن محتشدين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في كوشنيتسا، 8 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها شنّت حملة ضد المهاجرين المحتشدين على الحدود مع بيلاروسيا، واعتقلت أكثر من خمسين منهم مع تزايد محاولات العبور، متهمة مينسك وموسكو بتنظيم أزمة على بوابات أوروبا.



ويحتشد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مهاجر معظمهم من أكراد الشرق الأوسط منذ أيام في منطقة غابات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في درجات حرارة متدنية ويواجهون قوات بولندية كبيرة تتصدى لهم، وفق وكالة «فرانس برس».



ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقامًا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. وذهبت بولندا أبعد من ذلك بتحميلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسي لمينسك مسؤولية عن الأزمة. لكن الكرملين نفى الاتهامات ووصفها بأنها «غير مسؤولة وغير مقبولة».



اعتقال أكثر من 50 مهاجرًا من بيلاروسيا

تحدثت السلطات البولندية، الأربعاء، عن زيادة في محاولات عبور الحدود، وأشارت إلى أن بعضها نجح دون أن تحدد العدد. وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية في بودلاسكي توماش كروبا، لوكالة «فرانس برس»، إن أكثر من 50 مهاجرًا عبروا الحدود، اعتقلوا ويجري البحث عن آخرين.



في بودلاسكي، قالت الناطقة باسم حرس الحدود كاتارزينا زدانوفيتش، إن ثلاثة أشخاص - روسي وليتواني وسويدي - اعتقلوا لتقديمهم مساعدة في «تنظيم عبور غير قانوني»، مضيفة أنهم قد يحكم عليهم بالسجن ثماني سنوات.



وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، للإذاعة إن «الوضع ليس هادئًا»، وأضاف أن مجموعة كبيرة حاولت عبور الحدود، الإثنين، لكن الأربعاء، تقوم مجموعات صغيرة عدة «بمهاجمة الحدود البولندية في أماكن عدة في وقت واحد»، وأشار إلى أن «حوالي 15 ألف جندي» يحمون الحدود البولندية.

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