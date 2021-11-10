الكونغرس يتسلم وثائق لترامب تتعلق باقتحام «الكابيتول» بأمر المحكمة

مجموعة من المهاجمين لمبنى الكونغرس في واشنطن، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

سمحت قاضية فدرالية، الثلاثاء، للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، رغم محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.

وقالت القاضية تانيا تشاتكان، في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أميركية إنّ «المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدّت إلى السادس من يناير»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وكان دونالد ترامب يرغب خصوصًا منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في السادس من يناير. وتضم الوثائق التي تزيد عن 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ولم يرغب ترامب أيضًا في نشر الجريدة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية. ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم.

القاضية ترفض طلبات ترامب: «الرؤساء ليسوا ملوكًا»

وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة. لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ «الرؤساء ليسوا ملوكًا والمدّعي ليس رئيسًا».

- لجنة برلمانية تستدعي مستشارين لترامب بشأن الهجوم على «الكابيتول»

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم. ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.

وقالت اللجنة في مذكرة الاستدعاء: «بصفتك ناطقة باسم البيت الأبيض أصدرت عديد البيانات العامة في البيت الأبيض وأماكن أخرى حول تزوير مفترض في انتخابات نوفمبر 2020»، موضحة أنها ادعاءات «استند إليها الأشخاص الذين هاجموا الكابيتول». كما استدعت اللجنة ستيفن ميللر؛ لأنه أعد مع فريقه الخطاب الذي ألقاه ترامب في تجمع السادس من يناير قبيل الهجوم على الكونغرس.

ومن بين المقربين الآخرين لترامب، نيكولاس لونا مساعد الرئيس السابق، وكريستوفر ليدل مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، وكيث كيلوغ مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: «نعتقد أن الشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول اليوم لديهم معلومات ذات صلة ونتوقع منهم التعاون في التحقيق». وأعلنت اللجنة، الإثنين، استدعاء شخصيات أخرى بما في ذلك أعضاء من فريق حملة ترامب مثل مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الجمهوري السابق ومدير حملته بيل ستيبين. واستمعت اللجنة في إطار التحقيق لأكثر من 150 شخصًا حسب النائبة الجمهورية ليز تشيني.