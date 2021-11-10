إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا

مواطنون يرتدون كمامة بجوار برج إيفيل. (الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، مساء الثلاثاء، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتبارًا من الإثنين المقبل، في قرار يرمي للحدّ من تفشّي فيروس «كورونا».

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنّه «اعتبارًا من الإثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحّي (...) مع عودة وضع الكمامات من قبل كلّ تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد»، بعدما كان هذا الإجراء محصورًا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في سبتمبر، انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس «كورونا».

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنّ إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر «في المقاطعات التي عاد فيها للأسف معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة».

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خطابًا إلى الأمة تناول فيه الوضع الصحّي في البلاد في ظلّ عودة منحنى الإصابات بـ«كورونا» إلى الارتفاع. وقال الرئيس الفرنسي في خطابه إنّ «الموجة الخامسة في أوروبا بدأت في المملكة المتّحدة، في ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30.000 إصابة إضافية جديدة كلّ يوم». وطمأن ماكرون إلى أنّ «الوضع في فرنسا أفضل»، لكنه حذّر من أنّ معدّل الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع في أسبوع واحد بنسبة 40%.