16 موظفا في الأمم المتحدة قيد الاعتقال في إثيوبيا وإطلاق ستة آخرين

جنود من الجيش الإثيوبي على متن سيارة. (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، أن 16 موظفًا أمميًّا إثيوبيًّا لا يزالون قيد الاعتقال بعدما أوقفتهم السلطات، فيما أطلق ستة آخرون.

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، «بالطبع نحن نعمل بمثابرة مع حكومة إثيوبيا لضمان إطلاق زملائهم على الفور»، بحسب «فرانس برس».

وأفادت مصادر في الأمم المتحدة ووكالات إنسانية في وقت سابق أن أكثر من 12 موظفًا إثيوبيًّا لدى المنظمة الدولية اعتُقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.

وقال أحد المصادر: «بعضهم اعتقلوا من منازلهم» فيما قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في جنيف إنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.