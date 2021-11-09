إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ«يونيسكو»

الفرنسية أودري أزولاي. (الإنترنت)

أُعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة الـ«يونيسكو»، كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس وتعمل على تعزيز التعليم والثقافة والحفاظ على التراث.

وأعلن سانتياغو إرازابال موراو، السفير الدائم للبرازيل لدى الـ«يونيسكو»، الذي أصبح رئيسًا لمؤتمرها العام: «تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم»، وفق «فرانس برس».

انتُخبت أزولاي في العام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت.

دعم أزولاي

حصلت أزولاي على دعم كثيف من المجلس التنفيذي لـ«يونيسكو» الذي يجمع 58 من الدول الأعضاء الـ193، وهو ما اعتبرته تعبيرًا عن «الثقة» ومؤشرًا لعودة «الوحدة» إلى صفوف المنظمة.

ويعتبر ذلك حصيلة إيجابية لأزولاي التي وضعت في رأس أولوياتها العام 2017 تهدئة التوتر والانقسامات التي كانت تقوض الـ«يونيسكو»، وإعادة تركيز الاهتمام على عملها.

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وخلال رئاستها، خضعت المسائل الحساسة المتعلقة بالشرق الأوسط، مثل التراث في القدس، لمفاوضات سابقة لأي خطوة من أجل تفادي العقبات، ولو أدى ذلك إلى إرجاء القرارات.

وعلى ضوء هذه التطورات، باتت الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان العودة إلى عضوية الـ«يونيسكو» بعد خروج البلدين منها لاتهامها بالانحياز ضد إسرائيل. وقال مصدر مطلع على الملف إن «هناك مؤشرات إيجابية»، وفق الوكالة الفرنسية.