إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ«يونيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 08:18 مساء
الفرنسية أودري أزولاي. (الإنترنت)

أُعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة الـ«يونيسكو»، كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها باريس وتعمل على تعزيز التعليم والثقافة والحفاظ على التراث.

وأعلن سانتياغو إرازابال موراو، السفير الدائم للبرازيل لدى الـ«يونيسكو»، الذي أصبح رئيسًا لمؤتمرها العام: «تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم»، وفق «فرانس برس». 

انتُخبت أزولاي في العام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت.

دعم أزولاي 
حصلت أزولاي على دعم كثيف من المجلس التنفيذي لـ«يونيسكو» الذي يجمع 58 من الدول الأعضاء الـ193، وهو ما اعتبرته تعبيرًا عن «الثقة» ومؤشرًا لعودة «الوحدة» إلى صفوف المنظمة.

ويعتبر ذلك حصيلة إيجابية لأزولاي التي وضعت في رأس أولوياتها العام 2017 تهدئة التوتر والانقسامات التي كانت تقوض الـ«يونيسكو»، وإعادة تركيز الاهتمام على عملها.

-  مندوب ليبيا لدى اليونسكو يحث الدولة الليبية على الانضمام إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
-  إضافة 17 موقعا يابانيا إلى قائمة التراث العالمي

وخلال رئاستها، خضعت المسائل الحساسة المتعلقة بالشرق الأوسط، مثل التراث في القدس، لمفاوضات سابقة لأي خطوة من أجل تفادي العقبات، ولو أدى ذلك إلى إرجاء القرارات.

وعلى ضوء هذه التطورات، باتت الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان العودة إلى عضوية الـ«يونيسكو» بعد خروج البلدين منها لاتهامها بالانحياز ضد إسرائيل. وقال مصدر مطلع على الملف إن «هناك مؤشرات إيجابية»، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نافاس يوجه ضربة فنية لمنتخب بلاده قبل مواجهتي كندا وهندوراس
رياضة عالمية
مدرب «تشيلسي» يوجه رسائل لمنتخبي أميركا وفرنسا
رياضة عالمية
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا
رياضة محلية
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس