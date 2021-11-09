بوتين ولوكاشنكو يبحثان هاتفيا مسألة المهاجرين على حدود بيلاروسيا - بولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:50 مساء
صورة مركبة تجمع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. (أ ف ب)

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حليفه الرئيسي، تحدثا هاتفيًّا وبحثا التوتر على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين «تبادلا وجهات النظر حول وضع اللاجئين»، فيما يحتشد مئات المهاجرين على الحدود وسط الصقيع، في وضع اتهمت وارسو مينسك بتدبيره، بحسب «فرانس برس».

اتهمت فرنسا الثلاثاء نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بالسعي إلى «زعزعة استقرار» الاتحاد الأوروبي عبر تنظيم «تهريب مهاجرين» على حدوده.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية «هذا النظام يشجع تهريب مهاجرين بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي»، معبرة مجددا عن «تضامن» فرنسا مع بولندا وهي في صلب التوتر مع مينسك بشأن الهجرة وكذلك مع لاتفيا وليتوانيا، الدولتان الاخريان المجاورتان لبيلاروسيا، وفق «فرانس برس».

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