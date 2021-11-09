كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:41 مساء
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف يصلان باريس. (أ ف ب)

وصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى باريس صباح الثلاثاء، في زيارة لخمسة أيام تهدف إلى إنجاز المصالحة بعد الأزمة الخطيرة بين باريس واشنطن بشأن عقد غواصات أسترالية.

هبطت طائرة «إير فورس 2» صباحًا في مطار أورلي بضواحي باريس، وستزور كامالا هاريس التي يرافقها زوجها دوغ إيمهوف معهد باستور للقاء باحثين أميركيين وفرنسيين يعملون على «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

ضربة إلى باريس 
في منتصف سبتمبر، وجّهت الولايات المتحدة وأستراليا ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان موعودًا أساسًا لفرنسًا.

-  فرنسا تبيع لليونان ثلاثة سفن حربية بعد أزمة الغواصات الأسترالية.. والتسليم 2024

قبل كامالا هاريس، زار باريس كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان لتهدئة غضب فرنسا. كما التقى الرئيس جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما قبل عشرة أيام.

الأمن الأوروبي 
بعد ظهر الأربعاء، ستجتمع نائبة الرئيس الأميركي بدورها مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه للبحث في «الأمن الأوروبي وفي منطقة المحيطين الهندي-الهادئ والوضع الصحي على المستوى العالمي» بين مواضيع أخرى، بحسب البيت الأبيض.

سيكون تعزيز التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في المجال الفضائي أيضًا على جدول أعمال المباحثات، بحسب بيان مشترك بين البلدين.

في 11 نوفمبر، ستشارك كامالا هاريس في احتفالات هدنة 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى. ثم تزور منتدى باريس للسلام. وتغادر فرنسا السبت 13 نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب «تشيلسي» يوجه رسائل لمنتخبي أميركا وفرنسا
رياضة عالمية
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا
رياضة محلية
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس