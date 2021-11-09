القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة منذ «الانقلاب»

سودانيون يرفعون علمهم الوطني خلال تظاهرات ضد انقلاب الخرطوم. (أ ف ب)

أمرت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة تشغيل شبكة الإنترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في 25 أكتوبر، بحسب ما أكد أحد المحامين.

ولكن لا يزال لا يمكن الوصول إلى شبكة إنترنت في السودان بعيد ظهر الثلاثاء. وأقام الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، بحسب أحد هؤلاء المحامين عبد العظيم حسن. وأكد أن «المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الإنترنت فورا»، بحسب «فرانس برس».

انقطاع الإنترنت

وانقطع الإنترنت على نطاق واسع في السودان منذ أعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وأوقف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.

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ولكن المعارضين للانقلاب لجأوا إلى أساليب تقليدية فدعوا إلى عصيان مدني من خلال الرسائل القصيرة «إس إم إس» أو من خلال منشورات تُوزع على المنازل.

قطع خدمة الهاتف

وتم قطع خدمة الهاتف كذلك في السودان في بعض الأوقات وخصوصًا أثناء التظاهرات الحاشدة التي نظمت ضد الانقلاب في 30 أكتوبر. ووعد الفريق البرهان غداة انقلابه بعودة خدمة الإنترنت «تدريجيًا» بعد أن اتهم الشبكة العنكبوتية بأنها آلة لصنع «الفتنة».

وقُتل 14 متظاهرًا على الأقل في قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب، وفقا للجنة الأطباء المركزية. كما اعتُقل عشرات من الناشطين من أنصار الحكم المدني في السودان.