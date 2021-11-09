تايوان: الصين قادرة على إغلاق الموانئ والمطارات التايوانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 01:29 مساء
طائرة «اف16» تابعة لسلاح الجو التايواني تراقب قاذفة صينية من طراز «اتش6». (أ ف ب)

حذَّرت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء، من أن الصين قادرة على إغلاق الموانئ والمطارات الرئيسية في تايوان بغية قطع روابط الجزيرة مع الخارج في وقت وصلت التوترات بين بكين وتايبيه إلى ذروتها، وأشارت الوزارة في تقرير نصف سنوي صدر الثلاثاء، إلى أن بكين تُعزِّز قدراتها على الضربات الجوية والبحرية والبرية على الجزيرة التايوانية، بالإضافة إلى احتمال «إغلاق موانئنا ومطاراتنا ووقف الرحلات الجوية المغادرة من الجزيرة وقطع قنوات اتصالنا البحرية والجوية».

ونبَّه التقرير أيضًا إلى قدرة الصين على  ضرب الجزيرة بترسانتها الصاروخية، ولا سيما الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وقال إن بكين تعزز قدرتها على شن هجمات برمائيّة ضد تايوان، وتعتبر بكين أن تايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة، جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وتعهدت إعادة ضم الجزيرة يومًا ما، بالقوة إذا لزم الأمر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتدهورت العلاقات الصينية - التايوانية منذ تولت تساي إنغ-ون السلطة في 2016؛ إذ تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع وليست جزءًا من الأراضي الصينية، وأضاف التقرير أن «المناورات المتكررة في المنطقة الرمادية تهدف إلى الاستيلاء على تايوان دون قتال». 

و«المنطقة الرمادية» مصطلح يستخدمه المحللون العسكريون لوصف أعمال عدوانية تدعمها دولة ما، يدون أن يصل الأمر الى حرب مفتوحة. وقد وصفها وزير الدفاع البريطاني بن والاس أيضًا بأنها «المعبر بين السلام والحرب»، وأكّد وزير الدفاع التايواني في أكتوبر أن التوترات العسكرية مع الصين وصلت إلى ذروتها منذ أربعة عقود بعد عدد قياسي من الغارات الجوية في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

و«منطقة تحديد الدفاع الجوي» هي مجال جوي تحاول فيه دولة ما تحديد وتعقّب الطائرات لأسباب تتعلّق بالأمن القومي، وتضاعفت غارات الطيران الصيني في هذه المنطقة خلال العامين الماضيين فيما تعتزم بكين القيام باستعراضات قوة في فترات مهمة.

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