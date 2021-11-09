أكثر من 250 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:05 صباحا
المارة يضعون كمامات للوقاية من وباء «كوفيد-19» في أحد شوارع هونغ كونغ، 30 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

تخطّت حصيلة «كوفيد-19» المسجّلة رسميًا في العالم عتبة 250 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسميّة، الإثني،ن عند الساعة 21.00 ت غ.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير. وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد-19»، أنّ حصيلة الجائحة قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميًا. وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقلّ خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

- «فرانس برس»: أكثر من 5 ملايين وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم

وأحصت أوروبا، المنطقة الأكثر تأثرًا بالجائحة لناحية عدد الإصابات، أكثر من 76 مليون إصابة بـ«كوفيد-19» منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأتي في المرتبة الثانية آسيا بتسجيلها 56 مليونا و201 ألف و653 إصابة، ومن ثم الولايات المتحدة وكندا مع 48 مليونًا و290 ألفا و522 إصابة، ومن بعدها أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي  مع 46 مليونًا و107 آلاف و131 إصابة.

ومنذ بضعة أسابيع تتسارع ببطء وتيرة الإصابات عالميًا. وتم تسجيل ما معدّله 449 ألف إصابة جديدة يوميًا مدى الأيام السبعة الأخيرة، مقابل ما يزيد بقليل عن 400 ألف إصابة يوميًا في منتصف أكتوبر.

وتتركز في أوروبا أكثر من 60% من الإصابات المسجلة حاليًا في العالم، مع ما معدّله 279 ألف إصابة في اليوم مدى الأيام السبعة الأخيرة.

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