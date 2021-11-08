واشنطن تطالب بيلاروسيا بالتوقف عن «التلاعب» بالمهاجرين إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 10:32 مساء
مهاجرون على الحدود البولندية-البيلاروسية. (أ ف ب)

طالبت واشنطن، الإثنين، بيلاروسيا بالتوقف عن «التلاعب» بالمهاجرين إلى أوروبا عبر الحدود البولندية، في وقت تواجه مينسك اتهامات بتدبير موجة المهاجرين الذين يتدفقون إلى حدود بولندا سعيًا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «الولايات المتحدة تندد بشدة بقيام نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشنكو بالاستغلال السياسي والتلاعب بأشخاص ضعفاء»، وفق «فرانس برس».

غير مقبول
وأعلنت بولندا، الإثنين، أن مئات المهاجرين يحاولون عبور حدودها انطلاقًا من بيلاروسيا، فيما اعتبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) استخدام مينسك المهاجرين «غير مقبول».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، للصحافة إن «مئات الأشخاص يتجهون نحو معبر كوشنيتسا الحدودي. حاولت مجموعة منهم أن تقطع الحدود»، معتبرًا أن العملية نظمها «أشخاص مرتبطون بأجهزة خاصة بيلاروسية».

تدبير موجة من المهاجرين واللاجئين 
ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتدبير موجة من المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، ردًّا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة. وينفي الرئيس البيلاروسي ذلك.

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وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في بيان: «إن استخدام نظام لوكاشنكو المهاجرين كتكتيك هجين غير مقبول»، معربًا عن قلقه بشأن الوضع على الحدود.

وأضاف: «نحن قلقون إزاء التصعيد الأخير على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. ندعو بيلاروسيا إلى الامتثال للقانون الدولي».

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