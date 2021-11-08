إيران تحظر جريدة بعد نشرها رسما يربط بين خط الفقر والمرشد الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 06:50 مساء
المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي متحدثا خلال اجتماع مع الحكومة حول الأزمة الاقتصادية. (أ ف ب)

سحبت السلطات الإيرانية ترخيص جريدة محلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» الإثنين، بعد يومين من نشرها رسمًا يربط ما بين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، ومعاناة «ملايين» الإيرانيين من الفقر.

وكتبت جريدة «كليد» (المفتاح بالفارسية) على صفحتها الأولى السبت، بالعنوان العريض «ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر»، مرفقة ذلك برسم بياني يظهر يدًا يسرى تحمل قلمًا، بطريقة تظهرها وهي ترسم هذا الخط. وبدا شكل اليد مماثلًا لصورة معروفة تظهر يد المرشد وهو يكتب بقلمه على ورقة، وفق «فرانس برس».

 إلغاء ترخيص الجريدة
ونقلت وكالة «إرنا» عن علاء الدين ظهوريان، أمين هيئة الإشراف على الصحافة، قوله إن «أعضاء الهيئة صوّتوا لصالح إلغاء ترخيص الجريدة بما يتوافق مع قوانين الصحافة في البلاد».

-  إيران ترد على شائعة تدهور صحة المرشد الأعلى خامنئي ونقل سلطته إلى ابنه مجتبي
-  خامنئي: على إيران أن تصبح قوية للانتهاء من «تهديدات العدو»

وأوضح أن المجلس عقد اجتماعًا، صباح اليوم برئاسة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، وتم خلاله البحث في «المخالفة التي ارتكبتها جريدة كليد».

ولم تحدد وكالة «إرنا» طبيعة المخالفة التي ارتكبتها الجريدة التي يعود تاريخها إلى العام 2015، ولا تعد من الصحف الواسعة الانتشار في إيران.

 أزمة اقتصادية ومعيشية 
إلا أن وكالة «نادي المراسلين الشباب» للأنباء التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، أشارت الى أن الجريدة «نشرت قبل يومين صورة بيانية عن خط الفقر على صفحتها الأولى، تمثل صورة للقائد الأعلى (خامنئي) وهو يكتب رسالة».

ويحظى المرشد بمكانة سياسية ودينية غير قابلة للمس في الجمهورية الإسلامية، وتعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.

وتعاني إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، بعد انسحاب واشنطن الأحادي في 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
قمة «كوب-26»: التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات الدول الأكثر فقرا
دولى
تغيير مفاجئ يضع منتخب ليبيا في مواجهة مصر ببطولة شمال أفريقيا للشباب (صور)
رياضة محلية
«فرانس برس»: سير أول امرأة صينية في الفضاء الخارجي
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
حمزة الغرياني يتوج بكأس الجامعات الليبية للشطرنج (صور)
رياضة محلية
متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»
اقتصاد
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس