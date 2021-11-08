روسيا: انتهاء أسبوع العطلة الوطنية رغم استمرار انتشار الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 06:18 مساء
عناصر أمن روس يضعون كمامات ويسيرون في الساحة الحمراء وسط موسكو. 18 يونيو 2021 . (أ ف ب)

عادت روسيا، الإثنين، إلى الحياة الطبيعية بعد أسبوع عطلة وطنية أعلنته السلطات لوقف انتشار فيروس «كورونا» فيما لا تزال البلاد تسجل عشرات آلاف الإصابات الجديدة وأكثر من ألف وفاة يوميًّا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن العطلة من 30 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر لوقف انتشار الوباء في البلد الأكثر تضررًا في أوروبا.
في موسكو العاصمة، كما في غالبية المدن الروسية، أدى هذا الإجراء خصوصًا إلى إغلاق مقاهٍ ومطاعم ومراكز رياضية وصالونات التجميل ومتاجر المنتجات غير الأساسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقررت غالبية المناطق الروسية عدم تمديد هذه الإجراءات، باستثناء بعضها مثل نوفغورود شمال غرب البلاد، وتومسك بسيبيريا عمدت إلى تمديد لأسبوع، سجلت روسيا في هذا الوقت حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية، السبت، مع 41335 إصابة جديدة في 24 ساعة. وبلغت الوفيات اليومية حصيلة قياسية جديدة الخميس (1195) في أوج فترة العطلة.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، أنها أحصت رسميًّا 39400 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية و1190 وفاة، وبحسب الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإنه «من المبكر جدًّا» الإثنين استخلاص النتائج حول آثار فترة العطلة هذه، وقال للصحفيين: «هذا الأمر لن يتضح قبل أسبوع».

وفي فيليكي نوفغورود، حيث مددت السلطات المحلية فترة العطلة حتى 15 نوفمبر، رحبت أنتونينا ليونتييفا (75 عامًا) الإثنين بهذا الإجراء «الصائب والضروري»، وقالت هذه المتقاعدة لوكالة «فرانس برس»: «قد يتراجع عدد المصابين والوفيات خلال أسبوع»، من جهته قال ألكسندر فوروتيلوف (19 عامًا)، الموظف في خدمة توصيل، إنه انزعج من هذا التمديد، وكذلك من فرض الشهادة الصحية للدخول إلى الأماكن العامة في المنطقة. وقال: «كل هذا سخيف».

ومنذ بدء الخريف، سجلت البلاد عدة مرات أرقامًا قياسية من الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن «كوفيد-19» في أوج انتشار الوباء، وبعد إغلاق مشدد في ربيع 2020، رفضت السلطات اعتماده مجددًا رغم الموجات الوبائية بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية، وما أسهم أيضًا في الانتشار السريع لـ«كوفيد» هو ضعف نسب تلقيح السكان الروس على خلفية ارتياب شامل حيال اللقاحات المصنعة محليًّا.

رغم أن روسيا لديها عدة لقاحات محلية الصنع، إلا أن 34% فقط من سكانها البالغ عددهم 144 مليونًا ملقحون بالكامل بحسب الإحصاءات الرسمية، وأحصت روسيا في حصيلة إجمالية، حتى اليوم 8.834.495 مليون إصابة و248.004 ألف وفاة، بحسب وكالة الإحصاء «روستات» فإن الحصيلة الإجمالية للوباء في روسيا قاربت 450 ألف وفاة في نهاية سبتمبر.

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