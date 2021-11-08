الخارجية الإيرانية: من الضروري أن تضمن الولايات المتحدة عدم انسحابها من الاتفاق النووي

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب. (أرشيفية: الإنترنت)

شددت الخارجية الإيرانية، الإثنين، على ضرورة أن تضمن الولايات المتحدة عدم انسحاب «أي إدارة أميركية أخرى» من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أسابيع من استئناف المفاوضات الهادفة لإحيائه، وتستعد طهران وأطراف اتفاق العام 2015، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، إلى استئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر، الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديًا قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن «مسار عودتهم إلى الاتفاق النووي واضح، وعليهم أن يقبلوا أنهم مسؤولون عن الوضع الراهن، وعليهم أن يظهروا أنهم يعودون عن المسار الذي يتبعونه»، وأضاف في مؤتمر صحفي: «عليهم أن يرفعوا بشكل نهائي حظر العقوبات الظالم وغير القانوني الذي فرضوه منذ انسحابهم، والأهم أن يضمنوا أن أي إدارة أميركية أخرى ستقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم»، في إشارة إلى الانسحاب أحاديًا من الاتفاق، وأبرمت إيران وست قوى دولية في 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عديد العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًّا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى جو بايدن، الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق اعتبارًا من أبريل، وبعد تعليقها منذ يونيو، من المقرر استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر، وفق ما أعلنت طهران والاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وشدد خطيب زاده على أن «مبدأنا الأساسي في الاتفاقات والمحادثات في فيينا هو إما أن يتم الاتفاق على كل شيء أو لا يتم الاتفاق على شيء»، وأكد أنه «طالما أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها أن تضمن أن الحظر غير القانوني جرى رفعه بطريقة فعالة وكاملة، مع التحقق والضمانات المطلوبة والضمانات الموضوعية، لن توقف إيران إجراءاتها التعويضية»، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ضمن برنامجها النووي بعد الانسحاب الأميركي، وأشار الناطق باسم الخارجية إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري، سيقوم «هذا الأسبوع»، بجولة أوروبية تشمل لندن وباريس وبرلين.