«فرانس برس»: سير أول امرأة صينية في الفضاء الخارجي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 01:46 مساء
رائدة الفضاء الصينية وانغ يابينغ في الفضاء الخارجي.(أ ف ب)

أصبحت رائدة الفضاء وانغ يابينغ (41 عامًا)، اليوم الإثنين، أول امرأة صينية تذهب إلى الفضاء الخارجي برحلة تهدف إلى مواصلة بناء محطة الفضاء الآسيوية العملاقة، وتنتمي رائدة الفضاء والكولونيل في القوات الجوية إلى بعثة «شنتشو-13» التي انطلقت في منتصف أكتوبر حيث وصلت باينغ ورائديْ فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الصينية لمواصلة بنائها في مهمة تستغرق ستة أشهر وهي مدة قياسية لبكين، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وتقتضي مهمتهم أيضًا اختبار تكيّفهم مع العيش لنصف عام في حالة انعدام الجاذبية، ما سيشكّل تحديًا لأجسادهم، وخرجت يابينغ، إلى جانب الجنرال تشاي تشي غانغ (55 عامًا) الذي هو أول صيني قام العام 2008 بعملية خروج إلى الفضاء، من المركبة ليل الأحد-الاثنين لمدّة ست ساعات، بحسب الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة.

ويهدف الخروج إلى الفضاء إلى تثبيت عناصر جديدة من ذراع آلي خارجي وضمان موثوقية المعدات أو لاختبار بدلات الجيل الجديد، وقالت الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة في بيان إن «كلّ المهام المخطّط لها أُنجزت بنجاح»، وتُشارك يابينغ في المهمة بعد ثمانية أعوام على رحلة مماثلة قامت بها في 2013 وأصبحت بذلك ثاني رائد صيني يخرج إلى الفضاء.

واشتهرت بإعطائها، أثناء رحلتها السابقة، درسًا مباشرًا في الفيزياء عبر الفيديو لـ60 مليون تلميذ، وستكرر التجربة في الرحلة الحالية، وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022، وسيبقى رواد الفضاء في محطة «تيانخه» (الانسجام السماوي) على ارتفاع يتراوح بين 350 و400 كلم. و«تيانخه» هي الوحدة الأولى الموجودة في المدار، من أصل ثلاث ستشكل في وقت لاحق محطة الفضاء.

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