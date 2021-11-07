قائد الجيش السوداني البرهان يلتقي بوفد الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 05:42 مساء
قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. (الإنترنت)

 قال التلفزيون السوداني الرسمي، الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية. ولم يذكر تلفزيون السودان مزيدًا من التفاصيل.

كانت الجامعة العربية، التي دعت الأطراف السودانية إلى التمسك بالانتقال الديمقراطي بعدما استولى الجيش على السلطة الشهر الماضي، قالت إنها سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان، بحسب «رويترز».

وووصل، مساء السبت، إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل «الوضع المتأزم» في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال بيان صادر عن الجامعة، أمس السبت، إن الأمين العام أحمد أبوالغيط: «كلف وفدًا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد سيصل إلى الخرطوم، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان». 

وفد الجامعة العربية
وأضاف البيان أنه «من المقرر أن يلتقي الوفد القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية».

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. 

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، خصوصًا العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة عديد المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصًا، منذ 25 أكتوبر.

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