الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 04:48 مساء
صورة وزعها الجيش الإيراني تُظهر جنودًا إيرانيين يشاركون في تدريب عسكري على شاطئ بحر عمان. (أ ف ب)

بدأ الجيش الإيراني، الأحد، مناورات في جنوب شرق البلاد قرب مضيق هرمز؛ حيث أعلنت طهران وقوع حادث مؤخرًا مع الولايات المتحدة.

وأورد التلفزيون الرسمي «بدأ تدريب لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمتدّ على مساحة تزيد على مليون كيلومتر مربع شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي». وبثّ التلفزيون مشاهد لمناورات تشارك فيها مروحيّات ودبابات وطائرات مسيَّرة وسفن وقوارب سريعة، وفق «فرانس برس».

تحذير جديّ للأعداء
ونقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي «ايريب نيوز» عن الناطق باسم المناورات الأميرال محمود موسوي قوله إن «هذا التدريب يشكل تحذيرًا جديًّا للأعداء ولأولئك الذين لديهم نوايا سيئة تجاه إيران».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ،الأربعاء، أنه أحبط مؤخرًا محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان. من جانبها، نفت واشنطن بشدة هذه المعلومات مؤكدةً أن القوات الأميركية كانت فقط «تراقب الوضع عن كثب».

العام 2019، أثارت هجمات غامضة على سفن في منطقة الخليج وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط، خشية من تصعيد بين طهران وواشنطن.

العلاقات الدبلوماسية
والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ العام 1980. وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين طهران والقوى العظمى، وإعادة فرضها عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

ويُفترض أن تُستأنف المفاوضات لإنقاذ هذا الاتفاق في 29 نوفمبر في فيينا، بعد توقفها منذ يونيو.

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