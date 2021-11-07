بايدن: لم أتوقع استجابة السعودية وروسيا لدعوتي بضخ مزيد النفط

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أنه لم يتوقع أن تستجيب مجموعة «أوبك+» والمملكة العربية السعودية وروسيا لدعوته إلى ضخ مزيد النفط في الأسواق العالمية، وفقًا لشبكة «CNN» الأميركية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، «لم أتوقع أن تستجيب السعودية وروسيا لدعوتي، أما إذا كان ما سيضخونه من النفط كافيًا فهذا أمر مختلف، هناك أدوات أخرى في ترسانتنا، التعامل مع دول أخرى، في الوقت المناسب، سأتحدث عنه».

وفي 22 أكتوبر الماضي، ربط بايدن، في جلسة حوارية لشبكة «CNN» ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًّا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و«الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط» الذين يريدون التحدث معه، لكنه يستبعد التحدث معهم.

ولم يحدد بايدن مَن هم الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معه، لكن الرئيس الأميركي أكد منذ توليه السلطة أنه لن يتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وستيواصل فقط مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

والخميس الماضي، قررت مجموعة «أوبك+» الإبقاء على خطة زيادة الإنتاج عند المستوى المقرر لها دون تغيير، رغم الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه أجرى محادثات مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة ولكن مجموعة «أوبك+» قامت بـ«العمل الصائب».

وفي اليوم نفسه، أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بموافقتها على صفقة أسلحة جديدة إلى السعودية بقيمة 650 مليون دولار، وفقًا للناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، وتضم الصفقة 280 صاروخًا متطورًا متوسط المدى «جو- جو» وتعتبر هذه الصفقة الثانية للسعودية التي توافق عليها إدارة بايدن، حيث كانت الأولى بمبلغ 500 مليون دولار.