واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتعتبرها «عملا إرهابيا واضحا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 09:24 صباحا
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت الولايات المتحدة بشدة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، حين استهدفت طائرة مسيرة مفخخة مقر إقامته في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، معتبرة هذا الهجوم «عملًا إرهابيًّا واضحًا».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، «لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية».
وأضاف: «نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المخولة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله، ولقد عرضنا مد يد المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم».

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