طهران تريد مقاربة أميركية - أوروبية «واقعية وبناءة» في مباحثات النووي

عمليات تفتيش داخل أحد المفاعلات النووية الإيرانية. (الإنترنت)

حضت إيران، السبت، الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اعتماد مقاربة «واقعية وبناءة» في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، المقرر استئنافها أواخر الشهر الحالي.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان عن الوزير حسين أمير عبداللهيان قوله، إن «التقدم السريع للمباحثات يتطلب من الأطراف الأوروبيين والأميركيين اعتماد مقاربة واقعية وبناءة من خلال تفادي المطالب المبالغ بها، التي تتجاوز متطلبات الاتفاق النووي»، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وفق «فرانس برس».

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وشدد أمير عبداللهيان على «جدية» طهران في المباحثات، وأهمية «عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم»، موضحًا أنه «إذا عاد الطرف الأميركي بشكل كامل إلى التزاماته، فإن الجمهورية الإسلامية ستحترم كامل التزاماتها أيضًا».

وأشار الوزير الإيراني إلى أن طهران «ستأخذ في الاعتبار مسار المباحثات السابقة في فيينا». وأعلنت طهران والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، أن المباحثات ستستأنف في 29 نوفمبر، بعد تعليقها منذ يونيو.

إحياء الاتفاق النووي

وتهدف المباحثات إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأتاح الاتفاق رفع عديد العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًّا منه العام 2018، معيدًا فرض عقوبات على طهران انعكست أزمة اقتصادية حادة.

وقامت إيران، بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران إلى احترام التزاماتها كاملة.

طاولة المفاوضات

وبدأ الأطراف الذين ما زالوا منضوين في الاتفاق مفاوضات في فيينا هذا العام، وشاركت فيها واشنطن بشكل غير مباشر. وأُقيمت ست جولات مفاوضات بين أبريل ويونيو، قبل أن يتم تعليقها لأجل غير مسمى.

وتزامن تعليقها مع فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، خلفًا للمعتدل حسن روحاني الذي أُبرم الاتفاق في عهده.

وأكد رئيسي، الخميس الماضي، أن إيران لن تترك «طاولة المفاوضات، لكننا سنرفض أيضًا الطلبات المبالغ فيها التي تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الإيراني»، معلنًا تأييد بلاده «المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، ولن نتراجع إطلاقًا عن مطلب الشعب البديهي، المتمثل في إلغاء الحظر الظالم عن البلاد».